Prevenzione dentale | il 9 e 23 ottobre visite gratuite in Humanitas
L’INIZIATIVA. Ottobre è il mese della prevenzione dentale: «Tre italiani su dieci senza controlli, ma la prevenzione resta l’arma più efficace». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: prevenzione - dentale
Regina Baresi: dall’Inter allo spot con Ciccio Graziani, quando il calcio incontra la prevenzione dentale
Mese prevenzione dentale, Ghirlanda (Andi): “Oggi sfida è benessere gengivale”
Mese prevenzione dentale, Levrini (Uninsubria): “Funzione masticatoria è tutto”
Nel Mese della Prevenzione Dentale, la natura torna protagonista. Dai rimedi naturali alla ricerca scientifica, una nuova alleanza per prendersi cura del sorriso e della salute di ogni giorno - X Vai su X
Dentista.tv. . Ottobre è il mese della prevenzione dentale La prevenzione delle malattie dei denti e delle gengive si fonda sull’adozione e la pratica quotidiana di precise norme di comportamento legate a pratiche di igiene orale e igiene alimentare: VISITA - facebook.com Vai su Facebook
Prevenzione dentale: il 9 e 23 ottobre visite gratuite in Humanitas - Ottobre è il mese della prevenzione dentale: «Tre italiani su dieci senza controlli, ma la prevenzione resta l’arma più efficace». Riporta ecodibergamo.it
World Smile Day, l’indagine: “Con prevenzione dentale risparmi per 2,3 miliardi l’anno” - La carie costa fino al 50% in più in cure tra le fasce a basso reddito e causa, solo in Italia, oltre 24 milioni di ore di lavoro perse ogni anno, pari a una perdita di produttività di o ... Segnala msn.com