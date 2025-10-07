Prevenzione dei tumori | volano i dati degli screening in provincia di Latina

Latinatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo autonomia nelle cure oncologiche e aumento dei residenti curati sul territorio pontino. Sono anche i dati di copertura e risposte alle campagne di screening a "volare" nella provincia pontina, grazie alle campagne di sensibilizzazione della Asl. I dati dello screening: sale l'adesione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prevenzione - tumori

Prevenzione più vicina ai cittadini. Arriva Domus, il laboratorio mobile per gli screening dei tumori

Prevenzione dei tumori: screening della Regione

Tumori ereditari: che cosa si intende davvero e come fare prevenzione?

Tumori. Schillaci: “La lotta al cancro è una priorità assoluta e richiede visione strategica” - Servono visione strategica, integrazione tra ricerca e assistenza, capacità di mettere a sistema strumenti e percorsi. Si legge su quotidianosanita.it

prevenzione tumori volano datiTumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening" - Fa tappa a Palazzo Lombardia il camper della prevenzione di Ottobre rosa, mese dedicato a sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori femminili e a promuovere stili di vita consapevoli. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Tumori Volano Dati