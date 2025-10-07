Prevenzione controlli e dark web | il Piano nazionale anti?fentanyl un anno dopo il governo rilancia la strategia per tenere l’Italia al riparo dal rischio oppioidi

Aggiornamento strategico oggi a Palazzo Chigi per il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di fentanyl e altri oppioidi sintetici, iniziativa varata il 12 marzo 2024 dal Governo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: prevenzione - controlli

Abuso di fentanyl e oppioidi sintetici, prevenzione e controlli online e sul territorio - Monitoraggio del web, screening sanitari, formazione degli operatori e campagne nelle scuole: a un anno e mezzo dalla presentazione, il Piano conferma l’approccio integrato e multidisciplinare per pre ... Lo riporta farmacista33.it

