La prevenzione è la prima difesa contro le truffe, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso che colpisce soprattutto le persone fragili e anziane, lasciando spesso non solo danni economici ma anche un profondo senso di colpa. Per affrontare questa emergenza, il Comune, in collaborazione con carabinieri e polizia locale, organizza ormai dalla scorsa estate una serie di incontri pubblici di sensibilizzazione. L’ultimo appuntamento (per ora) di questo ciclo di incontri c’è stato giovedì scorso al centro sociale Zolino, con la partecipazione del sindaco Marco Panieri, del maggiore Domenico Lavigna, comandante della compagnia dei carabinieri di Imola, e di Massimiliano Galloni, comandante della polizia locale associata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prevenire le truffe, lunedì nuovo incontro al centro sociale Campanella