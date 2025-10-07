Prevenire le truffe lunedì nuovo incontro al centro sociale Campanella
La prevenzione è la prima difesa contro le truffe, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso che colpisce soprattutto le persone fragili e anziane, lasciando spesso non solo danni economici ma anche un profondo senso di colpa. Per affrontare questa emergenza, il Comune, in collaborazione con carabinieri e polizia locale, organizza ormai dalla scorsa estate una serie di incontri pubblici di sensibilizzazione. L’ultimo appuntamento (per ora) di questo ciclo di incontri c’è stato giovedì scorso al centro sociale Zolino, con la partecipazione del sindaco Marco Panieri, del maggiore Domenico Lavigna, comandante della compagnia dei carabinieri di Imola, e di Massimiliano Galloni, comandante della polizia locale associata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: prevenire - truffe
Intesa Sanpaolo, intesa con i carabinieri per prevenire e contrastare le truffe finanziarie
Spot della polizia con Myrta Merlino per prevenire le truffe agli anziani
Enna: la CISL riunisce istituzioni e cittadini per prevenire le truffe - X Vai su X
Evento formativo gratuito su come prevenire le truffe bancarie Quando? Giovedì 6 ottobre A che ora? Alle ore 15:00 Dove? Sede U.Di.Con Parma, Viale Fratti, 38/E, Parma Evento gratuito Aperto a tutti Con esempi pratici e consigli utili Per i Vai su Facebook
Nuovo sistema per prevenire gli allagamenti - allagamento, capace di rilevare l’accumulo di quantità d’acqua che rappresenterebbero un pericolo per la viabilità e di avvisare gli utenti, tramite i semafori posti all’ingresso. Segnala lanazione.it
Rieti, truffe agli anziani: nuovo allarme, ecco le modalità - È di nuovo allerta a Rieti per una nuova ondata di truffe ai danni di persone anziane: in poche ore, quattro quelle segnalate, di cui una a segno e tre sventate. Da ilmessaggero.it