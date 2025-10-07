Prevenire l’allergia alle arachidi | uno studio sperimenta nuovi approcci per ridurre i rischi nei bambini

L’allergia alle arachidi rappresenta una delle preoccupazioni più diffuse tra i genitori, ma una nuova ricerca pubblicata su Pediatrics apre prospettive incoraggianti. Lo studio mostra che fornire ai pediatri strumenti semplici – come video formativi, promemoria digitali e materiali informativi – aumenta l’adesione alle linee guida che raccomandano l’introduzione precoce delle arachidi nella dieta dei lattanti, riducendo fino all’80 per cento il rischio di sviluppare allergie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

