Pretende il pizzo da una prostituta condannato per tentata estorsione

Un uomo di circa 50 anni è stato condannato per tentata estorsione, avendo preteso una somma in denaro da una donna che si prostituiva in strada, ad Angri. L'episodio risale al 2016. La sentenza è stata depositata qualche mese fa, con la condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione decisi dal. 🔗 Leggi su Salernotoday.it