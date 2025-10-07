Pretende di riprendersi il motorino durante un evento in piazza e aggredisce un agente | 57enne arrestato

I carabinieri della stazione di Pedara hanno arrestato un 57enne residente ad Aci Sant’Antonio, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.L’uomo, durante una manifestazione nel centro abitato di Pedara, ha tentato di recuperare il proprio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Pretende di riprendersi il motorino e andarsene nel bel mezzo di un evento in piazza: arrestato - I Carabinieri della stazione di Pedara (CT) hanno arrestato un 57enne residente ad Aci Sant'Antonio poiché, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, si è reso ...