Pretende di riprendersi il motorino durante un evento in piazza e aggredisce un agente | 57enne arrestato

Cataniatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Pedara hanno arrestato un 57enne residente ad Aci Sant’Antonio, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.L’uomo, durante una manifestazione nel centro abitato di Pedara, ha tentato di recuperare il proprio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

