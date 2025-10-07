Presunto maltrattamento di animali a Roiano | cane sequestrato
Due testimoni lo vedono “strattonare e colpire” la sua cagnetta per strada e sporgono denuncia alla polizia. Scatta quindi il sequestro dell’animale che, di recente, da una struttura a Trieste è stato trasferito a Pordenone. Intanto continuano le indagini. La vicenda è accaduta quest’estate, una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
