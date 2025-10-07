Preso il boss Leonardo Gesualdo l’irruzione dei Gis lo sorprende nel sonno | il video

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Considerato elemento di spicco della “Società foggiana”, Leonardo Gesualdo era ricercato dal 2020. Nel covo è stata ritrovata anche una pistola ma il 39enne, ancora in pigiama, si è arreso subito senza opporre alcuna resistenza alle teste di cuoio dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

