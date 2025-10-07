Presentazione ufficiale Serie B Volley Piovese
Sabato 11 ottobre 2025 dalle ore 10.30, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II di Piove di Sacco (Via Ortazzi 9), si terrà la presentazione ufficiale della squadra che affronterà il prossimo campionato nazionale di Serie B, inserita nel girone Nord-Est. Durante l’evento saranno presentati atleti e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: presentazione - ufficiale
US Brescia, tutto pronto per la presentazione ufficiale: Giuseppe Pasini guida la rinascita
Al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia la presentazione ufficiale del libro “Anche le statue parlano”
Battlefield 6, EA ha pubblicato il trailer di presentazione ufficiale
La presentazione ufficiale di tutto il cartellone è prevista per sabato 11 ottobre all’Auditorium Bruno Compagnoni, in occasione anche di una speciale Maratona pianistica che vedrà esibirsi sei musicistiLEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/10/paesaggi- - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, presentazione della 7a giornata - Serie B in campo, oggi e domani, per la 7ª giornata, propedeutica alla sosta per gli impegni delle Nazionali. Riporta tuttob.com
Serie B, il comunicato ufficiale della Lega cadetta sulla presentazione del calendario - Mercoledì 30 luglio prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva della Serie BKT con la presentazione, da parte della Lega Serie B, del calendario 2025/26. Secondo tuttomercatoweb.com