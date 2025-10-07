Presentazione del volume di Marco Masoni ' Fno a completa guarigione' a Pisa

Pisatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 ottobre, alle 17:30, presso la Domus Mazziniana di Pisa (accesso da Via d’Azeglio 14) si terrà, alla presenza dell’autore e della dott.ssa Lucia Bargagna, la presentazione del volume di Marco Masoni “Fino a completa guarigione” (Aurea Nox, 2024). Il lavoro approfondisce il modus. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

