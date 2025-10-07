Presentazione Codice Ratzinger | Leone XIV | papa o antipapa?

Presentazione del libro bestseller 2022 “CODICE RATZINGER” - LEONE XIV: PAPA O ANTIPAPA? Conferenza di Andrea Cionci autore del best seller Codice Ratzinger vincitore del Premio internazionale Cartagine 2023 e della II Edizione Premio Mameli 2023 per la SaggisticaSESTO SAN GIOVANNIDomenica 12. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Presentazione del Bestseller "Codice Ratzinger" a Jesi, Giornalista Cionci in Piazza delle Monachette - Questa sera, all'Hemingway Café di Jesi, Andrea Cionci presenterà il suo libro diventato bestseller, "Codice Ratzinger", basato sull'inchiesta del giornalista e sui pareri di studiosi italiani e ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cambio sede per il ’Codice Ratzinger’ - Il Comune revoca misteriosamente l’accesso alla sala dei Savi per l’evento di presentazione del libro ’Codice Ratzinger’. Segnala ilrestodelcarlino.it

