Presentata la stagione del Centro Volley Reggiano Fos sponsor e tifoso | Vivo per queste atlete

Con la Reggia di Rivalta sulla maglia: il Centro Volley Reggiano, targato ancora Fos del main sponsor e super tifoso Valdo Bonacini, si è presentato alla cittadinanza, alla mattina presso la sede di Decathlon, ricevuto da Leonardo Selvaggi, Key Account club manager dello store reggiano e al pomeriggio presso il PalaRivalta, alla presenza delle autorità e con diverse centinaia di simpatizzanti sugli spalti. Presenti anche diversi team dell'Arena Montecchio, società pallavolistica con cui CVR ha recentemente iniziato a collaborare dando vita al progetto R-Evolution composto da quattro squadre giovanili.

