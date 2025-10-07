presentata la maratona di napoli

Grandi numeri Boom di iscrizioni dall’estero: il 40% viene da fuori Italia: domenica partenza alle 8 La carica dei 5.500 per una Napoli che per sei ore sarà libera dalle auto. È un’edizione da record la quinta della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, la prova che domenica 19 ottobre riporta nella città di Partenope la tradizionale gara sulla distanza dei 42,195 km. Maratona ma anche mezza maratona (21,097 km, la Union Gas e Luce Neapolis Half) e Neapolis Sea Run, la non competitiva su un percorso che misura complessivamente 11 km, tutte con partenza da piazza del Plebiscito alle ore 8. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

