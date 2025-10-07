Presentata A volte basta una canzone Lucio Dalla Canzoni in mostra
Tarantini Time Quotidiano Dopo il grande successo di pubblico ottenuto presso l’Archivio di Stato di Bologna, per la prima volta in assoluto sarà allestita in Puglia “A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra”, la mostra pittorica e sonora ispirata a Lucio Dalla del pittore, urban e sound artist Kotè. ideata e curata da ArteViva Ets con il patrocinio e il supporto della Fondazione Lucio Dalla. La mostra sarà prodotta a Taranto da APS AFO6 ed allestita nel suo nuovo spazio espositivo ‘Ex Deposito’, in via Niceforo Foca n.30 a Taranto, a pochi metri dall’ormai storico locale ‘Spazioporto’. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
