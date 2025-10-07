premio nobel per la fisica 2025 assegnato a clarke devoret e martinis

“Per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico” Il 7 ottobre 2025, l’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha annunciato l’assegnazione del Premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per «la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

