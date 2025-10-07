Premio Nobel per la Fisica 2025 assegnato a Clarke Devoret e Martinis
“Per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico” Il 7 ottobre 2025, l’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha annunciato l’assegnazione del Premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per «la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: premio - nobel
Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro
Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”
A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu
Il premio Nobel per la Medicina a tre scienziati che ci hanno dato una speranza per la cura delle malattie autoimmuni - X Vai su X
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi hanno vinto il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2025 per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica - facebook.com Vai su Facebook
Nobel per la Fisica 2025, premiati Clarke, Devoret e Martinis per scoperte sulla meccanica quantistica - Oggi martedì 7 ottobre 2025 l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per la Fisica a a John Clarke, Michel H ... Secondo fanpage.it
Nobel per la Fisica a Clarke, Devoret e Martinis per gli studi sulla meccanica quantistica - Martinis "per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia ... Scrive ilsecoloxix.it