Premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke Michel H Devoret e John M Martinis

John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis hanno vinto il premio Nobel 2025 per la Fisica per il loro contributo alla meccanica quantistica. Nel dettaglio, è stato assegnato loro il Premio “per la scoperta dell’effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis

Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”

A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu

Il premio Nobel per la Medicina a tre scienziati che ci hanno dato una speranza per la cura delle malattie autoimmuni

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi hanno vinto il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2025 per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica

Nobel per la Fisica a Clarke, Devoret e Martinis per scoperte sul mondo quantistico - I tre scienziati che sono stati insigniti del Premio Nobel per la Fisica hanno dimostrato alcune particolari proprietà del mondo quantistico: ecco quali ... Lo riporta ilgiornale.it

