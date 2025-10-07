Premio Nobel per la fisica 2025 a John Clarke Michel Devoret e John Martinis
L’annuncio della Reale Accademia delle Scienze di Stoccolma. Gli studi dei tre americani riguardano la meccanica quantistica e il comportamento delle particelle nel mondo subatomico. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro
Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”
A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu
Nobel per la Fisica 2025, premiati Clarke, Devoret e Martinis per scoperte sulla meccanica quantistica - Oggi martedì 7 ottobre 2025 l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per la Fisica a a John Clarke, Michel H ... Come scrive fanpage.it
Premio Nobel per la fisica 2025, oggi sapremo chi ha vinto - Il Comitato Nobel composto dai membri dell'Accademia reale svedese delle scienze annuncerà stamattina da Stoccolma la sua decisione ... Segnala wired.it