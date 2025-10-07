Premio letterario iO Donna Eroine d'Oggi 2025 i libri selezionati dalle libraie

Qual è l'eroina letteraria che le rappresenterà tutte in questo 2025? Le nostre libraie hanno candidato le loro protagoniste preferite. Si va da Zsuzsanna di Sabrina Zuccato, una protagonista femminile lontana da ogni retorica, non è buona, non è sorella di nessuno, non vuole il bene. A Clementina, la bisnonna di Giuliana Salvi. Da Giulia Schucht intellettuale, musicista da una Russia carica di sentimento e tragedia, raccontata da di Lucia Tancredi, a Beatrice Bernabò, detta Miss Bee, la ventenne italiana di di Alessia Gazzola che si trasferisce con la famiglia a Londra nel 1924. Da Margherita di Alessandra Selmi, che ha trascorso la vita a prepararsi per il ruolo di regina a Paolina Leopardi, cresciuta all'ombra del poeta, nel romanzo di Francesca Monaco.

