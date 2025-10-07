Premio giornalistico Mimmo Ferrara al via la IX edizione

La parità di genere tra passato e futuro (sfide bias e AI) è il tema della nona edizione del premio giornalistico nazionale “Mimmo Ferrara”, il giornalista napoletano scomparso alcuni anni fa. Caporedattore dei quotidiani “Il Mattino” e il “Roma”, Ferrara è stato impegnato in diversi organismi di categoria ed è stato a lungo presidente della Casagit, la Cassa sanitaria di assistenza integrativa dei giornalisti italiani. Il Premio si propone la diffusione dell’integrità informativa e divulgativa: a tal fine, intende favorire la cultura giornalistica, incoraggiando lo studio in ogni settore e stimolando la capacità di sintesi nell’esposizione, la completezza dell’informazione e la competenza nella divulgazione dei contenuti anche al grande pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it