premio galilei il rotary celebra due giovani ricercatrici

Pisa, 7 ott. (Askanews) - Il Premio Galileo Galilei del Rotary 2025 è stato assegnato alle giovani ricercatrici Alessandra Ambrosio e Martina Pastorino nel corso di una serata di gala. "Il premio Galileo Galilei - ci ha detto Francesco Arezzo, presidente del Rotary International - è il premio più antico e più prestigioso dei Rotary Club italiani. Ormai sono tantissimi anni che si ripete anno dopo anno e premia dell'eccellenza nel campo accademico dei diversi settori". Nel corso della serata è stato celebrato anche un omaggio speciale a San Francesco, con i costumi originali del film "Fratello Sole, Sorella Luna" di Franco Zeffirelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

