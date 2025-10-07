Premio Eccellenza Mediterranea Roma unisce arte e solidarietà
Roma si prepara ad accogliere il Premio Eccellenza Mediterranea 2025, che si terrà lunedì 20 ottobre a Roma. L’evento riunirà personalità eminenti del mondo della cultura, dell’arte, dello sport, della musica, dell’impegno sociale e della diplomazia internazionale. In un contesto storico complesso, segnato da profondi cambiamenti globali, il Premio intende rilanciare un messaggio di unità, pace e cooperazione, valorizzando le eccellenze che incarnano i valori più autentici e virtuosi del Mediterraneo. Un’edizione speciale: il Mediterraneo unito nell’arte e nella solidarietà. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di ospiti provenienti da Turchia, Cipro, Tunisia, Algeria, Marocco, Egitto, Spagna, Malta, Albania, Italia e Città del Vaticano, a testimonianza della ricchezza culturale e della diversità che rendono il Mediterraneo un crocevia unico di civiltà e bellezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: premio - eccellenza
Rachele Cavalieri, la 28enne di Civita Castellana eccellenza dell'Unitus: a lei il premio America giovani
Premio Domina 2025, il Club Inner Wheel Terrae Sinus premia l'eccellenza femminile
Capalbio Film Festival, il produttore Aurelio de Laurentiis verrà celebrato con il premio all’eccellenza cinematografica
Caseus Italy 2025, due premi per due prodotti di eccellenza: Premio di Categoria MOZZARELLA STG 1º PREMIO GRANA PADANO DOP (oltre 20 mesi) Orgogliosi del lavoro di tutti i nostri casari e collaboratori che ogni giorno producono bontà. - facebook.com Vai su Facebook
Un grande piacere ricevere il "Premio all’eccellenza" del Capalbio Film Festival, consegnatomi dall’amica Claudia Gerini - X Vai su X
Da Furlani a Battocletti, ambasciatori eccellenza Mediterranea - Da Mattia Furlani a Nadia Battocletti, passando per Monica Boggioni e Antonio Fantin: sono altri quattro premiati del Premio Eccellenze del Mediterraneo con l'edizione 2025 in programma il prossimo 20 ... Da ansa.it
Furlani, Battocletti, Boggioni e Fantin ambasciatori dell'eccellenza Mediterranea - Da Mattia Furlani a Nadia Battocletti, passando per Monica Boggioni e Antonio Fantin: sono loro altri quattro premiati del Premio Eccellenze del Mediterraneo con l’edizione 2025 in programma il prossi ... Lo riporta msn.com