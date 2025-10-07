Roma si prepara ad accogliere il Premio Eccellenza Mediterranea 2025, che si terrà lunedì 20 ottobre a Roma. L’evento riunirà personalità eminenti del mondo della cultura, dell’arte, dello sport, della musica, dell’impegno sociale e della diplomazia internazionale. In un contesto storico complesso, segnato da profondi cambiamenti globali, il Premio intende rilanciare un messaggio di unità, pace e cooperazione, valorizzando le eccellenze che incarnano i valori più autentici e virtuosi del Mediterraneo. Un’edizione speciale: il Mediterraneo unito nell’arte e nella solidarietà. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di ospiti provenienti da Turchia, Cipro, Tunisia, Algeria, Marocco, Egitto, Spagna, Malta, Albania, Italia e Città del Vaticano, a testimonianza della ricchezza culturale e della diversità che rendono il Mediterraneo un crocevia unico di civiltà e bellezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Premio Eccellenza Mediterranea, Roma unisce arte e solidarietà