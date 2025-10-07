Premier francese giù dopo 836 minuti Ma l’Eliseo gli allunga la vita di 48 ore

Caos Francia: la destra fa saltare Lecornu appena insediato. L’accusa: «Ci ha mentito sulle nomine». Indette altre consultazioni in extremis, però l’effimero primo ministro già si sfila: «In ogni caso non governerò io».. Macron si dichiara pronto a «prendersi le proprie responsabilità» se il suo uomo fallisse ancora. Dimissioni o nuove elezioni politiche? L’ipotesi del «colpo di mano».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

