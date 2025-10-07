Premier francese giù dopo 836 minuti Ma l’Eliseo gli allunga la vita di 48 ore
Caos Francia: la destra fa saltare Lecornu appena insediato. L’accusa: «Ci ha mentito sulle nomine». Indette altre consultazioni in extremis, però l’effimero primo ministro già si sfila: «In ogni caso non governerò io».. Macron si dichiara pronto a «prendersi le proprie responsabilità» se il suo uomo fallisse ancora. Dimissioni o nuove elezioni politiche? L’ipotesi del «colpo di mano».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
«Aboliamo due giorni festivi per ridurre il debito pubblico»: la finanziaria del premier francese Bayrou fa infuriare opposizioni e sindacati
Dodici ore dopo aver consegnato la lista dei ministri il nuovo premier del governo francese Sebastien Lecornu – nominato dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron – ha dato le dimissioni. Macron le ha accettate, fa sapere l'Eliseo. Lecornu era stato
Macron ha chiesto al premier dimissionario Lecornu di condurre «gli ultimi negoziati entro mercoledì sera». «Sono pronto a prendermi le mie responsabilità in caso di fallimento», ha detto il presidente francese
Francia nel caos: anche il nuovo premier Lecornu dà le dimissioni 12 ore dopo aver consegnato la lista dei ministri - Nominato da Macron, ha lasciato l'incarico dopo aver consegnato la lista dei ministri. Da ilfattoquotidiano.it
Cosa può succedere in Francia dopo le dimissioni del premier Lecornu - Le dimissioni improvvise di Lecornu fanno precipitare la Francia in una crisi politica ancora più profonda e lasciano al presidente francese Emmanuel Macron poche opzioni. Segnala it.euronews.com