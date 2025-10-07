Premiazione delle vincitrici del Premio Europa 2025

Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 17:00, nella sala delle Baleari (g.c.) di Palazzo Gambacorti, a Pisa, si terrà la cerimonia della XIX edizione del Premio Europa, l'unico concorso letterario italiano a partecipazione gratuita riservato alle donne che scrivono racconti gialli e noir.Per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: premiazione - vincitrici

Lanciano: cerimonia di premiazione delle atlete atessane vincitrici ai Campionati Nazionali di Target Cross https://www.abruzzowebtv.it/?sz=3200,1,10,0,29583 - facebook.com Vai su Facebook

Premiazione delle vincitrici del Premio Europa 2025 - ) di Palazzo Gambacorti, a Pisa, si terrà la cerimonia della XIX edizione del Premio Europa, l'unico concorso letterario italiano ... Come scrive pisatoday.it

Annie Ernaux è la vincitrice del premio europeo Rapallo BPER Banca 2025 - Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura e tra le voci più autorevoli della scena letteraria francese, è la vincitrice del premio europeo Rapallo BPER Banca 2025 – “La migliore scrittrice europea ... Si legge su radioaldebaran.it