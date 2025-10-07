Pregliasco lancia l’allarme | la brutta notizia per Natale Cosa succede

Con l’autunno tornano i primi malanni di stagione e, insieme a loro, l’allerta degli esperti. Il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha delineato un quadro preoccupante per la stagione influenzale 2025-2026. Il medico ha lanciato l’allarme: cosa succederà durante le festività natalizie? Parallelamente, il Covid mostra segnali di ripresa, motivo per cui l’invito è chiaro: vaccinarsi subito contro entrambe le malattie. Leggi anche: Papà e mamma morti insieme, trovati senza vita dopo il compleanno della figlia: è giallo Natale, il momento più critico per la trasmissione dei virus. 🔗 Leggi su Tvzap.it

