Preghiera del mattino del 7 Ottobre 2025 | Ti lodo o Cristo
Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: preghiera - mattino
Preghiera del mattino del 15 Luglio 2025: “Stai vicino a me”
Preghiera del mattino del 16 Luglio 2025: “Sostienimi o Signore”
Preghiera del mattino del 17 Luglio 2025: “Restami vicino Signore”
6 ottobre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa nella Basilica di san Francesco in Assisi. - Vuoi far celebrare una S. Messa secondo le tue inten Vai su Facebook
Preghiera del mattino del 4 Ottobre 2025: “Concedimi di seguirti” - Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Secondo lalucedimaria.it
Preghiera del mattino del 5 Ottobre 2025: “Donami la Tua misericordia” - La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lo riporta lalucedimaria.it