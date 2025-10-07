Predator | badlands supera Prey 2 ecco perché lo spiega il produttore

Il panorama cinematografico dedicato alla saga di Predator si appresta a un nuovo capitolo con l’uscita prevista per il 7 novembre del film Predator: Badlands. Dopo il successo ottenuto da Prey nel 2022, la produzione ha scelto di seguire una direzione innovativa, preferendo proporre una narrazione che si discosta dai sequel tradizionali. Questa scelta ha generato grande interesse tra gli appassionati, desiderosi di scoprire come il franchise possa evolversi attraverso approcci originali e sorprendenti. l’approccio narrativo di Predator: Badlands. un progetto diverso dal passato. Secondo quanto dichiarato da uno dei produttori, Ben Rosenblatt, il motivo principale della scelta di questa nuova direzione risiede nella volontà di offrire qualcosa di inaspettato e originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Predator: badlands supera Prey 2, ecco perché lo spiega il produttore

In questa notizia si parla di: predator - badlands

