Predator | Badlands | Minacce aliene nel nuovo trailer italiano
E’ disponibile la versione italiana del nuovo spettacolare trailer di Predator: Badlands, il nuovo capitolo della famosa saga sci-fi. Dopo l’ottimo successo di critica ottenuto da Prey, ma anche dal film animato Predator: Killer of Killers, la celebre saga sci-fi nata negli anni ottanta si prepara per tornare al cinema in questo 2025 con un nuovo capitolo ricco d’azione, minacce aliene ed il solito tocco registico di Dan Trachtenberg, il padre della rinascita del mito di Predator. Guardate qui il nuovo trailer di Predator: Badlands Altre informazioni su Predator: Badlands. Il film è stato diretto da Dan Trachtenberg, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Patrick Aison. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: predator - badlands
Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga
Predator: Badlands – Il nuovo trailer conferma importanti collegamenti con il franchise di Alien!
Android di weyland-yutani in predator: badlands e le differenze con altri sintetici alieni
Stavolta, il protagonista è lui. Uno Yautja, due Elle Fanning, un mare di denti aguzzi: direi che non manca nulla nel Trailer Finale (https://youtu.be/Vaw9iRihA6o) per PREDATOR : BADLANDS, atteso nelle sale italiane questo 6 Novembre. #PredatorBadlands - X Vai su X
Ed ecco l'ultimo trailer (nei commenti) di "Predator - Badlands", che ci offre uno sguardo più da vicino alla temibile fauna aliena che il giovane Dek dovrà affrontare. Vai su Facebook
Predator: Badlands, foto e nuovo trailer dell’ultimo capitolo del franchise - da Dan Trachtenberg potrebbe essere l'ultimo capitolo del franchise, che ... Scrive ciakmagazine.it
Predator: Badlands porterà in scena un dettaglio che farà infuriare i fan di Alien - Dan Trachtenberg rilancia il franchise con una direzione precisa che non mancherà di sollevare polemiche Predator: Badlands si prepara a riportare sul grande schermo uno dei mostri più iconici della s ... Lo riporta bestmovie.it