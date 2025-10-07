Precipita in un burrone mentre raccoglie le castagne | ferita una turista

Salernotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura per una turista pugliese di 45 anni che, durante la raccolta delle castagne sulle montagne di Ceraso, è precipitata in un burrone. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e i sanitari del 118, che l'hanno tratta in salvo e condotta all'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov'è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

