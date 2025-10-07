Precipita dal tetto e sbatte la testa | è gravissimo

Trentotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella che all’apparenza sembrava una normalissima giornata di lavoro è finita con la chiamata al 112 e un ricovero d’urgenza in ospedale. È quanto successo nel primo mattino di oggi, martedì 7 ottobre, lungo le sponde del Garda: più precisamente a Desenzano, dove durante lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: precipita - tetto

Precipita dal tetto di casa: 74enne in prognosi riservata al Ca' Foncello

Precipita dal tetto mentre installa pannelli solari: grave un operaio

Precipita dal tetto di un garage: volo di tre metri per un turista francese, ricoverato al Maggiore

precipita tetto sbatte testaContrasto finito male, calciatore sbatte la testa e non ricorda il suo nome. E’ in codice rosso - E’ successo durante la sfida di Terza Categoria tra Pietraia e Chiusi. Si legge su lanazione.it

Precipita dal tetto di un capannone a San Giuliano Milanese: Jihed Selmi muore a 36 anni - Tragedia in un’azienda di via della Pace: l’operaio tunisino stava montando pannelli solari quando la copertura ha ceduto. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Precipita Tetto Sbatte Testa