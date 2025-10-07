Tre misure cautelari a carico di cittadini cinesi accusati di usura ed estorsione sono state eseguite a Prato dalla squadra mobile. Un uomo di 42 anni è finito agli arresti domiciliari e un divieto di dimora a Prato, Pistoia e Firenze per altri due indagati L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: usura ed minacce di morte, un arresto e due indagati