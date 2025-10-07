Prato | usura ed minacce di morte un arresto e due indagati
Tre misure cautelari a carico di cittadini cinesi accusati di usura ed estorsione sono state eseguite a Prato dalla squadra mobile. Un uomo di 42 anni è finito agli arresti domiciliari e un divieto di dimora a Prato, Pistoia e Firenze per altri due indagati L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: prato - usura
Usura ed estorsioni, tre misure cautelari a Prato: vittima minacciata di morte insieme ai figli
Usura ed estorsioni, tre misure cautelari a Prato: vittima minacciata di morte insieme ai figli - X Vai su X
Italcar Rizzuto Multiservice | Prato - facebook.com Vai su Facebook
Usura ed estorsioni, tre misure cautelari a Prato: vittima minacciata di morte insieme ai figli - Arresti domiciliari per un 42enne pregiudicato, già condannato per tentato omicidio. Lo riporta msn.com
Usura e minacce, scattano tre misure cautelari - In accoglimento della richiesta predisposta dalla Procura di Prato, il Giudice per le indagini preliminari di Prato ha emesso tre ordinanze di applicazione di misure cautelari personali nei confronti ... 055firenze.it scrive