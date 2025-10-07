Neanche il tempo di godersi il successo ai danni del Poggibonsi - il secondo consecutivo nel girone E di Serie D - che per il Prato c’è subito all’orizzonte il match valevole per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Domani sera (calcio d’avvio fissato alle 20,30), i biancazzurri scenderanno in campo al Lungobisenzio per ospitare l’ Aquila Montevarchi. Ricordiamo che i lanieri hanno iniziato la competizione vincendo sul terreno di gioco del Seravezza Pozzi per 3-2, grazie alla doppietta di Gioè e alla rete di Rinaldini. La formazione allenata da Simone Marmorini ha invece eliminato il San Donato Tavarnelle imponendosi per 2-1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prato da lode, bello e convincente. Ora c'è la super sfida di Coppa