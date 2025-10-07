Prata di Principato Ultra furto d' auto ai danni di un anziano | intervengono i Carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra hanno denunciato un 50enne della provincia di Caserta ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.L’attività ha preso avvio dalla segnalazione del furto dell’utilitaria di proprietà di un anziano di Prata Principato Ultra.Le indagini, avviate. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: prata - principato
Crisi amministrativa a Prata di Principato Ultra: lo spettro del commissariamento si riaffaccia
Prata Principato Ultra, crisi al municipio: Consiglio comunale azzerato dopo dimissioni di massa
Dimissioni di massa scuotono il Comune di Prata Principato Ultra
Festa di Halloween al Centro Cinofilo Kairos! Preparate i vostri amici a quattro zampe per una giornata spaventosamente divertente! ?Quando: 26 ottobre 2025 ore 9:00 Dove: Contrada Vallimai, Prata di principato ultra Un’occasione unica per far Vai su Facebook
Prata, furto d’auto a un anziano: veicolo restituito e responsabile identificato - L’attività ha preso avvio dalla segnalazione del furto dell’utilitaria di proprietà di un anziano di Prata Principato Ultra. orticalab.it scrive
Pratola Serra, ruba auto ad un anziano: denunciato 50enne di Aversa - I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra hanno denunciato un 50enne della provincia di Caserta ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Lo riporta msn.com