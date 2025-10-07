Prata di Principato Ultra furto d' auto ai danni di un anziano | intervengono i Carabinieri

Avellinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra hanno denunciato un 50enne della provincia di Caserta ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.L’attività ha preso avvio dalla segnalazione del furto dell’utilitaria di proprietà di un anziano di Prata Principato Ultra.Le indagini, avviate. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

