Prata di Principato Ultra AV – Furto d’auto a un anziano | i Carabinieri identificano il presunto responsabile e restituiscono il veicolo

Individuato e denunciato un 50enne casertano per il furto di un’auto a Prata Principato Ultra: il veicolo recuperato e restituito al proprietario grazie alle indagini dei Carabinieri.. I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra hanno denunciato un 50enne della provincia di Caserta ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L’attività ha preso avvio dalla segnalazione del furto dell’utilitaria di proprietà di un anziano di Prata Principato Ultra. Le indagini, avviate immediatamente, hanno consentito ai Carabinieri di acquisire e analizzare le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, che hanno immortalato le fasi salienti dell’azione delittuosa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it