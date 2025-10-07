Prata di Principato Ultra AV – Furto d’auto a un anziano | i Carabinieri identificano il presunto responsabile e restituiscono il veicolo
Individuato e denunciato un 50enne casertano per il furto di un’auto a Prata Principato Ultra: il veicolo recuperato e restituito al proprietario grazie alle indagini dei Carabinieri.. I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra hanno denunciato un 50enne della provincia di Caserta ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L’attività ha preso avvio dalla segnalazione del furto dell’utilitaria di proprietà di un anziano di Prata Principato Ultra. Le indagini, avviate immediatamente, hanno consentito ai Carabinieri di acquisire e analizzare le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, che hanno immortalato le fasi salienti dell’azione delittuosa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Crisi amministrativa a Prata di Principato Ultra: lo spettro del commissariamento si riaffaccia
Prata Principato Ultra, crisi al municipio: Consiglio comunale azzerato dopo dimissioni di massa
Dimissioni di massa scuotono il Comune di Prata Principato Ultra
Festa di Halloween al Centro Cinofilo Kairos! Preparate i vostri amici a quattro zampe per una giornata spaventosamente divertente! ?Quando: 26 ottobre 2025 ore 9:00 Dove: Contrada Vallimai, Prata di principato ultra Un’occasione unica per far Vai su Facebook
Prata Principato Ultra, bocciato l’assestamento di bilancio: Comune vicino al commissariamento - Sei voti contrari – quelli dei gruppi consiliari Viva Prata e La Fenice Prata Rinasce e del Consigliere indipendente Attilio Renna – aprono a Prata di Principato Ultra (AV), a distanza di 5 anni, una ... Riporta corriereirpinia.it
Prata di Principato Ultra, San Giacomo tra fede e festa: un paese in cammino dal 17 al 26 luglio - A Prata di Principato Ultra, la Festa di San Giacomo è un rito che si rinnova, un sentimento che si tramanda, un cammino che coinvolge un’intera comunità. irpinianews.it scrive