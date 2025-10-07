Ppe | Giusto revocare immunità a Salis
10.41 Il Partito Popolare Europeo appoggia la revoca dell'immunità all'eurodeputato Ilaria Salis poiché i reati in Ungheria sono precedenti alla sua elezione. "Come Ppe siamo favorevoli al rispetto dello stato di diritto e regolamento del Parlamento europeo: i nostri consiglieri giuridici ci hanno detto che è giusto revocare l'immunità a Salis perché il suo reato è avvenuto prima del suo mandato. Non va politicizzata la questione".Così il presidente del gruppo popolare al Parlamento europeo, Weber. Oggi si vota. Salis sarà in aula. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
