Ppa Tiziano Terzani al via il progetto di valorizzazione con nuovi spazi di ristoro e servizi per la comunità
Arezzo, 7 ottobre 2025 – La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la valorizzazione degli immobili all'interno del Parco pubblico "Tiziano Terzani", un intervento che porterà alla creazione di nuovi spazi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, arricchiti da servizi accessori pensati per migliorare l'accoglienza e la fruibilità del parco. L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall'Amministrazione di Terranuova per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare non utilizzato per fini istituzionali.
Firenze celebra Tiziano Terzani con un murale in via Pisana
Le parole di Tiziano Terzani, esattamente 23 anni fa: « Quelli come me, che normalmente non scendono in piazza, devono farsi vedere in questa situazione così drammatica dove rischiamo di buttare via la nostra civiltà. , - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese a Reggio Emilia: “Tiziano Terzani ci diceva che non bisogna giustificare i terroristi, però capirli, chiedersi che cosa chiedono, che cosa vogliono. E alla fine la storia si ricorderà di questo, che sono riusciti a portare la Palestina di nuovo al c - X Vai su X
