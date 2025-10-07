Ppa Tiziano Terzani al via il progetto di valorizzazione con nuovi spazi di ristoro e servizi per la comunità

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 7 ottobre 2025 –  La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la valorizzazione degli immobili all'interno del Parco pubblico “Tiziano Terzani”, un intervento che porterà alla creazione di nuovi spazi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, arricchiti da servizi accessori pensati per migliorare l'accoglienza e la fruibilità del parco. L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall'Amministrazione di Terranuova per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare non utilizzato per fini istituzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ppa tiziano terzani al via il progetto di valorizzazione con nuovi spazi di ristoro e servizi per la comunit224

© Lanazione.it - Ppa “Tiziano Terzani”, al via il progetto di valorizzazione con nuovi spazi di ristoro e servizi per la comunità

In questa notizia si parla di: tiziano - terzani

Terranuova, ottenuto un finanziamento regionale di 400mila euro per la riqualificazione del Parco Pubblico “Tiziano Terzani”

Terranuova, ottenuto finanziamento regionale di 400mila euro per la riqualificazione del parco "Tiziano Terzani”

Firenze celebra Tiziano Terzani con un murale in via Pisana

ppa tiziano terzani viaPpa “Tiziano Terzani”, al via il progetto di valorizzazione con nuovi spazi di ristoro e servizi per la comunità - L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall'Amministrazione di Terranuova per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare non utilizzato per fini istituzionali ... lanazione.it scrive

Firenze celebra Tiziano Terzani con un murale in via Pisana - All’inaugurazione, in programma il 14 settembre alle ore 12, a cui è invitata tutta la cittadinanza, parteciperanno l’assessora alle politiche giovanili del Comune di Firenze Letizia Perini, il ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ppa Tiziano Terzani Via