Arezzo, 7 ottobre 2025 – La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la valorizzazione degli immobili all'interno del Parco pubblico “Tiziano Terzani”, un intervento che porterà alla creazione di nuovi spazi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, arricchiti da servizi accessori pensati per migliorare l'accoglienza e la fruibilità del parco. L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall'Amministrazione di Terranuova per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare non utilizzato per fini istituzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ppa “Tiziano Terzani”, al via il progetto di valorizzazione con nuovi spazi di ristoro e servizi per la comunità