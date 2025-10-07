Povero Cosia e poveri noi

Nelle scorse settimane l'ondata di maltempo non ha risparmiato nemmeno il Cosia, i cui argini bassi sono stati “divorati” dalla potenza dell'eccezionale piena dovuta all'alluvione. Queste nuove immagini, inviateci in mattinata da Carla, una nostra lettrice, mostrano invece il Cosia nuovamente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Protestantesimo - Lavoro povero, povera libertà Domenica 16 febbraio ore 7 su #Rai3 e #RaiPlay Le due parole "lavoro" e "povero" sono una contraddizione in termini, perché una persona che lavora non dovrebbe essere povera, ma dovrebbe avere la pos - facebook.com Vai su Facebook

“I ricchi americani vivono in media 76 anni, molto meno dei poveri europei. Anche un italiano povero supera gli 80 anni”. Il nuovo studio e l’analisi dell’esperto - La correlazione è certa, ma i ricchi non sono tutti uguali: quelli americani vivono meno di quelli europei, e perfino meno degli europei poveri. Segnala ilfattoquotidiano.it