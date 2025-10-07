La serie Wednesday si concentra su un ambiente scolastico di emarginati, dove i personaggi possiedono abilità sovrannaturali che arricchiscono la narrazione e approfondiscono il mondo degli outcast. La seconda stagione ha ampliato notevolmente il panorama delle capacità extrasensoriali, portando alla luce nuove potenzialità tra studenti e insegnanti. Questo articolo analizza nel dettaglio le principali capacità paranormali mostrate finora, evidenziando le caratteristiche di ciascuna e i personaggi coinvolti. visioni psichiche. le visioni come elemento centrale. Tra le capacità più evidenti nel contesto di Nevermore troviamo le visioni psichiche di Wednesday, che le permettono di scoprire dettagli nascosti riguardo ai delitti che sconvolgono Jericho e i legami con la storia della scuola stessa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Poteri dei reietti soprannaturali in Wednesday di Netflix spiegati