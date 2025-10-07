Potenza tre educatrici sospese per maltrattamenti | davano schiaffi e scossoni ai bambini dell’asilo

Tre educatrici dell’ asilo nido “Melograno” di Potenza sono state sospese per un anno dall’esercizio della professione, con l’accusa di aver dato schiaffi e forti scossoni a 36 bambini, tutti con meno di tre anni. Il provvedimento del gip è arrivato dopo diversi mesi di indagini dei Carabinieri coordinate dalla Procura di Potenza. Grazie alla visione delle immagini di alcune telecamere da loro installate, gli investigatori hanno ricostruito, come si legge in una nota della Procura lucana, «gli atteggiamenti provocatori e violenti » delle educatrici «nei confronti degli infanti a loro affidati». 🔗 Leggi su Open.online

