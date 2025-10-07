Potenza tre educatrici sospese per maltrattamenti | davano schiaffi e scossoni ai bambini dell’asilo

Open.online | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre educatrici dellasilo nido “Melograno” di Potenza sono state sospese per un anno dall’esercizio della professione, con l’accusa di aver dato schiaffi e forti scossoni a 36 bambini, tutti con meno di tre anni. Il provvedimento del gip è arrivato dopo diversi mesi di indagini dei Carabinieri coordinate dalla Procura di Potenza. Grazie alla visione delle immagini di alcune telecamere da loro installate, gli investigatori hanno ricostruito, come si legge in una nota della Procura lucana, «gli atteggiamenti provocatori e violenti » delle educatrici «nei confronti degli infanti a loro affidati». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: potenza - educatrici

Potenza, educatrici asilo nido sospese per insulti e schiaffi a bimbi

Potenza, 36 bambini vittime di violenze fisiche e verbali in un asilo nido: sospese tre educatrici

Bambini presi a schiaffi e insultati all’asilo nido: tre educatrici sospese a Potenza

potenza tre educatrici sospesePotenza, tre educatrici sospese per maltrattamenti: davano schiaffi e scossoni ai bambini dell’asilo - Tre educatrici dell'asilo "Melograno" di Potenza sono state sospese per un anno con l'accusa di aver dato schiaffi e forti scossoni ai bambini ... Riporta open.online

potenza tre educatrici sospesePotenza, tre educatrici sospese per maltrattamenti all’asilo nido “Melograno” - Sospese tre educatrici dell’asilo “Melograno” di Potenza, accusate di aver maltrattato bambini sotto i tre anni. Secondo trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Potenza Tre Educatrici Sospese