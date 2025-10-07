Potenza schiaffi e scossoni a 36 bambini dell’asilo nido | sospese tre educatrici

Accuse gravissime a carico di tre educatrici dellasilo nido " Melograno " di Potenza. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, le donne avrebbero maltrattato ben 36 bambini, tutti con meno di tre anni, infliggendo schiaffi, scossoni e atteggiamenti violenti nei confronti dei piccoli ospiti della struttura. La sospensione dell'esercizio. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei loro confronti la sospensione dall’esercizio della professione per un anno. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri, che hanno seguito il caso per diversi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

