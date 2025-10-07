Potenza educatrici asilo nido sospese per insulti e schiaffi a bimbi
Offese, strattonamenti, schiaffi o forti scossoni ai bimbi, tutti di età inferiore ai 3 anni. Questa l’accusa nei confronti di tre educatrici di un asilo nido di Potenza, nei confronti delle quali i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale potentino che dispone la sospensione dall’esercizio della professione per un anno. Le indagini dopo una denuncia. Le indagini, condotte dai Carabinieri della compagnia di Potenza e coordinate dalla Procura potentina, sono scattate dopo una denuncia presentata ai militari sui presunti maltrattamenti all’interno dell’asilo nido “Melograno”, con sede in via Ionio, struttura in regime di convenzione con il Comune di Potenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
