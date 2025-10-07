Potenza 36 bambini vittime di violenze fisiche e verbali in un asilo nido | sospese tre educatrici

I bambini rimasti coinvolti sarebbero tutti di età inferiore ai tre anni. I carabinieri che hanno condotto le indagini hanno così disposto la sospensione dalla professione per un anno nei confronti di tre educatrici presunte autrici delle violenze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

