Potenza 36 bambini vittime di violenze fisiche e verbali in un asilo nido | sospese tre educatrici
I bambini rimasti coinvolti sarebbero tutti di età inferiore ai tre anni. I carabinieri che hanno condotto le indagini hanno così disposto la sospensione dalla professione per un anno nei confronti di tre educatrici presunte autrici delle violenze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: potenza - bambini
