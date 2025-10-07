Posti letti ridotti in Pneumologia Cisl | La decisione dell' Asl lascia interdetti
«Stupisce e lascia interdetti la scelta dell’Asl di Piacenza di ridurre i posti letto nel reparto di pneumologia – e conseguentemente, anche il personale in esso impiegato – proprio ora mentre ci avviciniamo progressivamente alla stagione invernale, quando è statisticamente prevedibile un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: posti - letti
Perugia, cento posti in più per gli studenti universitari. Via Faina, il 'restauro' complesso e i 1700 'letti' da raggiungere
Letti per la lungo degenza. Ecco il piano allo studio. Riportare decine di posti nei grandi ospedali
DETHLEFFS GLOBETROTTER LETTI A CASTELLO 6 POSTI VIAGGIO Prezzo: 22700,00 Euro Contattaci: 0321 496467 Sito: www.camperrentnovara.com -Specifiche veicolo Anno: 14/04/2003 Meccanica:Fiat 2.3cc 81kw 110cv PATENTE: B Chilometri: 92321 - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale, FI protesta: "Posti letto ridotti" - Mirandola, la polemica: "Il ridimensionamento estivo sembra diventato strutturale. Segnala msn.com
Pneumologia, la lettera degli infermieri “No alla riduzione di posti letto e personale” - Una lettera firmata da gruppo di infermieri del reparto di Pnuemologia e Unità terapia intensiva dell'ospedale di Piacenza per contestare la scelta di ... Riporta piacenzasera.it