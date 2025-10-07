Poste vinto il premio Liberi di Crescere per impegno inclusione sociale e tutela infanzia

(Adnkronos) – Poste Italiane ha ricevuto il premio internazionale "Liberi di crescere". Alla base della motivazione del riconoscimento, assegnato dall'Associazione La Caramella Buona, le iniziative di Poste Italiane per l'inclusione sociale, la tutela dell'infanzia, l'attenzione verso le fasce deboli e disagiate e il sostegno al Terzo settore. A ritirare il premio, giunto all'ottava edizione ospitata presso .

