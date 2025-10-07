Poste vinto il premio Liberi di Crescere per impegno inclusione sociale e tutela infanzia
(Adnkronos) – Poste Italiane ha ricevuto il premio internazionale “Liberi di crescere”. Alla base della motivazione del riconoscimento, assegnato dall’Associazione La Caramella Buona, le iniziative di Poste Italiane per l’inclusione sociale, la tutela dell’infanzia, l’attenzione verso le fasce deboli e disagiate e il sostegno al Terzo settore. A ritirare il premio, giunto all’ottava edizione ospitata presso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Nell’ufficio postale di piazza Fuga, nel cuore del quartiere Vomero, a Napoli, Carlo Vitagliano è diventato un punto di riferimento per la comunità del quartiere. Originario di Secondigliano, 47 anni, lavora come operatore presso il Punto Poste Casa&Famiglia, l Vai su Facebook
Premio TG Poste 2025 per giornalisti under 30: come partecipare, requisiti e argomenti del progetto - Il Premio giornalistico TG Poste torna alla ribalta con la seconda edizione dell’iniziativa promossa da Poste Italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che ... Si legge su ilmessaggero.it
Poste Italiane rilancia il Premio TG Poste: spazio ai giovani talenti del giornalismo - Dopo il successo della prima edizione, torna il Premio Giornalistico TG Poste, l’iniziativa di Poste Italiane dedicata alla scoperta e valorizzazione di giovani talenti dell’informazione. Lo riporta affaritaliani.it