Poste italiane vince il premio internazionale Liberi di crescere

Poste italiane ha ricevuto il premio internazionale Liberi di crescere. Alla base della motivazione del riconoscimento, assegnato dall’associazione La Caramella Buona, le iniziative del Gruppo per l’ inclusione sociale, la tutela dell’infanzia, l’attenzione verso le fasce deboli e disagiate e il sostegno al Terzo settore. A ritirare il premio, giunto all’ottava edizione ospitata presso il Circolo Ufficiali Pio IX di Roma, il direttore generale di Poste Giuseppe Lasco. Il dg Lasco ritira il premio Liberi di crescere (Poste italiane). «Poste italiane azienda etica e sensibile attenta alle fasce più deboli». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Poste italiane vince il premio internazionale Liberi di crescere

poste - italiane

