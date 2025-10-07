Poste italiane vince il premio internazionale Liberi di crescere

Lettera43.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste italiane ha ricevuto il premio internazionale Liberi di crescere. Alla base della motivazione del riconoscimento, assegnato dall’associazione La Caramella Buona, le iniziative del Gruppo per l’ inclusione sociale, la tutela dell’infanzia, l’attenzione verso le fasce deboli e disagiate e il sostegno al Terzo settore. A ritirare il premio, giunto all’ottava edizione ospitata presso il Circolo Ufficiali Pio IX di Roma, il direttore generale di Poste Giuseppe Lasco. Il dg Lasco ritira il premio Liberi di crescere (Poste italiane). «Poste italiane azienda etica e sensibile attenta alle fasce più deboli». 🔗 Leggi su Lettera43.it

poste italiane vince il premio internazionale liberi di crescere

© Lettera43.it - Poste italiane vince il premio internazionale Liberi di crescere

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Educazione digitale: il webinar di Poste Italiane

poste italiane vince premioA Poste Italiane il premio Liberi di crescere, assegnato per l'impegno per il sociale: «L'azienda più etica e sensibile» - Il premio internazionale “Liberi di crescere”, giunto all’ottava edizione e assegnato dall’Associazione La Caramella Buona, è stato consegnato a ... Segnala msn.com

poste italiane vince premioA Poste Italiane il premio internazionale 'Liberi di crescere' - Alla base del riconoscimento, assegnato dall'Associazione La Caramella Buona, le iniziative di Poste per l'inclusione sociale, ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Vince Premio