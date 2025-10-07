Poste Italiane l’ombra degli infortuni e il silenzio della stampa nazionale

Poste Italiane, il volto nascosto dell’eccellenza: tra infortuni, precarietà e silenzio mediatico. I dati aziendali di Poste Italiane rivelano una realtà lavorativa di elevata insicurezza e precarietà che contrasta nettamente con la sua immagine pubblica di eccellenza. Nonostante si presenti come il più grande datore di lavoro in Italia, con circa 119.000 dipendenti, i numeri relativi agli infortuni sul lavoro nel settore del recapito raccontano una storia di rischio e costi umani inaccettabili, il tutto avvolto in un inspiegabile silenzio mediatico nazionale. Un bollettino di guerra quotidiano nel recapito postale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it