Possibili i permessi per il diritto allo studio in caso di Università telematiche? Cosa hanno detto i giudici

Orizzontescuola.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale dichiarava il diritto di alcune lavoratrici a godere dei permessi studio per dei corsi telematici di università online. Ma la Cassazione ribalta la situazione nei modi che ora vedremo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

