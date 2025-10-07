Porto Viro | incidente sulla Romea un morto e due feriti

Porto Viro, 7 ottobre 2025 – Un’altra tragedia sulle strade polesane. Si tratta del grave incidente successo questa mattina lungo la SS309 Romea al km 69+700, nel territorio comunale di Porto Viro (Rovigo). Un impatto violetto dove sono rimasti coinvolti due autoarticolati e un furgone da cantiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Adria, che hanno estratto i due uomini a bordo del furgone finito in un fossato posto a ridosso della Strada Statale. Un uomo, dopo la stabilizzazione sul posto da parte del personale sanitario del Suem 118, è stato elitrasportato in ospedale, nulla da fare per il secondo uomo di origine rumene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porto Viro: incidente sulla Romea, un morto e due feriti

In questa notizia si parla di: porto - viro

Avvio in salita per la Consar. La prima con Porto Viro

Volley, Consar pronta per la nuova stagione di A2: esordio in casa contro Porto Viro

Consar, il rivale che verrà. Oggi test con Porto Viro

5/10/25. Porto Viro. Si è svolta venerdì alle 21 l'inaugurazione ufficiale del rinnovato Party Club che ha riaperto i battenti dopo 11 anni. Con il titolare Luca Guolo che accoglieva gli ospiti anche i figli Elisa, che si è esibita con la sua band "Le Erbe gramigne", e Vai su Facebook

Porto Viro: incidente sulla Romea, un morto e due feriti - Si tratta del grave incidente successo questa mattina lungo la SS309 Romea al km 69+700, nel territorio comunale di Porto Viro ... Secondo msn.com

Incidente lungo la Romea, un morto e due feriti vicino Rovigo - Un uomo è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti stamattina a Porto Viro (Rovigo), in un incidente avvenuto intorno alle 8 lungo la statale 309 Romea al chilometro ... Lo riporta msn.com