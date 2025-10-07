Porto marmo logistica infrastrutture Matteo Venturi detta l’agenda politica

Massa Carrara, provincia strategica, sia al centro dell’agenda politica dei prossimi 5 anni. Così Matteo Venturi (nella foto), presidente della delegazione apuana di Confindustria centro e costa, ricorda come al centro dell’interesse ci debba essere la zona apuana con il suo porto, la sua logistica, il marmo e le infrastrutture. In vista delle elezioni regionali, Confindustria Toscana ha illustrato il documento con le priorità del sistema produttivo regionale per la prossima legislatura. "Per sostenere l’impresa toscana – dice Venturi – serve una politica industriale forte, senza la quale la regione rischia un progressivo impoverimento economico e sociale, una visione capace di rilanciare la competitività e riportare la Toscana leader in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

