Porto il nodo dei fanghi | Manca un’autorizzazione

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Slitta a metà ottobre, a meno di ulteriori rinvii, l’inizio delle operazioni di trasferimento nella cassa di colmata di Ancona dei fanghi stoccati da oltre vent’anni tra il porto di Fano e l’area di Fantasy World a Torrette. Lo sblocco della partita era stato annunciato lo scorso luglio, dando come termine il mese di settembre. Ma il mese di settembre è trascorso senza che i fanghi abbiano percorso nemmeno un metro. Cos’è successo? "L’operazione dovrebbe concludersi entro l’anno", assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari. La ditta individuata ad effettuare il trasporto deve presentare formale richiesta alla Capitaneria di Porto di Fano per il prelevamento del materiale depositato in una vasta area della darsena centrale, quella che è stata data in concessione alla cantieristica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

porto il nodo dei fanghi manca un8217autorizzazione

© Ilrestodelcarlino.it - Porto, il nodo dei fanghi: "Manca un’autorizzazione"

In questa notizia si parla di: porto - nodo

Sciopero pro Pal a Livorno, porto bloccato: tir fermi e fuochi dei manifestanti al nodo viario

porto nodo fanghi mancaPorto, il nodo dei fanghi. Settembre è finito e sono ancora tutti lì - Lo scorso luglio fu annunciato che, dopo quasi vent’anni, sarebbero stati trasferiti entro la fine di questo mese. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Porto Nodo Fanghi Manca