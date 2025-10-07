Porto il nodo dei fanghi | Manca un’autorizzazione

Slitta a metà ottobre, a meno di ulteriori rinvii, l’inizio delle operazioni di trasferimento nella cassa di colmata di Ancona dei fanghi stoccati da oltre vent’anni tra il porto di Fano e l’area di Fantasy World a Torrette. Lo sblocco della partita era stato annunciato lo scorso luglio, dando come termine il mese di settembre. Ma il mese di settembre è trascorso senza che i fanghi abbiano percorso nemmeno un metro. Cos’è successo? "L’operazione dovrebbe concludersi entro l’anno", assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari. La ditta individuata ad effettuare il trasporto deve presentare formale richiesta alla Capitaneria di Porto di Fano per il prelevamento del materiale depositato in una vasta area della darsena centrale, quella che è stata data in concessione alla cantieristica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porto, il nodo dei fanghi: "Manca un’autorizzazione"

